Дмитриев: США и РФ подпишут договор о проектировании тоннеля между странами

РФ и США договорились о совместном проектировании тоннеля через Берингов пролив Дмитриев: США и РФ подпишут договор о проектировании тоннеля между странами

Москва4 июн Вести.Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В интервью телеканалу "Звезда" он сообщил, что договор будет подписан уже завтра.

Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами сказал Дмитриев

Глава РФПИ также отметил, что Москва находится на постоянной связи с Вашингтоном, а в ближайшее время диалог России и США станет активнее.