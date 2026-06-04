Москва4 июнВести.Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В интервью телеканалу "Звезда" он сообщил, что договор будет подписан уже завтра.
Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странамисказал Дмитриев
Глава РФПИ также отметил, что Москва находится на постоянной связи с Вашингтоном, а в ближайшее время диалог России и США станет активнее.