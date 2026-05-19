РФ видит интерес инвесторов из США к энергетическим проектам РФ и КНР

Москва19 мая Вести.Россия видит значимый интерес от ряда американских инвесторов к заходу в российско-китайские проекты, в том числе в сфере энергетики. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью ИС "Вести".

Мы действительно видим значимый интерес от ряда американских инвесторов к заходу в российско-китайские проекты, в том числе в сфере энергетики. И, безусловно, визит президента [США Дональда] Трампа... Вы видели, он привел с собой очень большую бизнес-делегацию. Это тоже говорит о том, что США хотят сотрудничать, [говорить] на языке экономики, на языке инвестиций, на языке бизнеса. Мы видим, что Китай и Россия поддерживают партнерский подход, подход к тому, что надо вместе взаимодействовать, санкции нелегитимны, и мы надеемся, что в том числе западные страны и США к этому подходу в конце концов присоединятся заявил Дмитриев

Ранее он заявил, что инвестиционное сотрудничество России и Китая необходимо для глобального партнерства, процветания и безопасности.