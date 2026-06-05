РФПИ подписал уже семь соглашений на Петербургском форуме Дмитриев: РФПИ подписал уже семь соглашений с разными странами

Москва5 июн Вести.Российский фонд прямых инвестиций подписал уже семь соглашений с разными странами в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Мы подписали семь соглашений с различными странами Ближнего Востока, Азии – это и Китай, Индонезия, Бахрейн, многие другие. И в абсолютно различных сферах. Например, Индонезия – это с группой Modena, которая является ведущей группой Индонезии, которая будет продвигать наши российские компании на индонезийский рынок. Мы видим много партнерств с Modena Group на рынке Индонезии. И также Индонезия готова предоставлять свои знания и свои возможности. И мы считаем, что Индонезия и многие другие азиатские страны, которые быстро развиваются, имеют очень большое население и имеют интерес к российским технологиям для развития своих ресурсов, они очень важные партнеры для России. Поэтому семь подписаний в различных сферах сказал Дмитриев

Дмитриев также сообщил о планах по сотрудничеству в инфраструктурных проектах.

Мы объявили о том, что подписываем с инжиниринговой компанией о проектировании уже тоннеля между Россией и США. Поэтому мы двигаемся по всем направлениям и видим много попыток помешать инвестиционному взаимодействию со странами, но продолжаем очень активно и позитивно сообщил Дмитриев

Ранее Дмитриев сообщил, что Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив.