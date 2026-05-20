Дмитриев анонсировал три новых проекта сотрудничества с Китаем

Москва20 мая Вести.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен объявить о трех новых важных проектах сотрудничества с Китаем. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе общения с журналистами.

По его словам, первый проект сотрудничества касается спутников.

Производство спутников, их запуск и другая совместная работа в космической отрасли. Второй — совместные инвестиции со странами Шанхайской организации сотрудничества сказал Дмитриев

Он отметил, что в ШОС много созданных совместных фондов, с которыми планируется совместная работа.

По словам Дмитриева, еще одно из достигнутых соглашений относится к сфере инфраструктуры, которое будет осуществляться совместно с ведущей архитектурной компанией Китая.

В ходе совместной работы планируется реализовать сложные, комплексные российско-китайские инфраструктурные проекты отметил глава РФПИ

Ранее Дмитриев отметил, что между Россией и Китаем наблюдается всеобъемлющее инвестиционное партнерство.