Москва19 мая Вести.Аккаунт в социальной сети китайского производства WeChat завел спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Уточняется, что в личном аккаунте он намерен комментировать актуальную повестку и делиться своими наблюдениями, касающимися экономической тематики.

Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства говорится в приветственном сообщении Дмитриева в WeChat

Ранее Дмитриев заявил, что между Россией и Китаем наблюдается всеобъемлющее инвестиционное партнерство.