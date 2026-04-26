Москва26 апрВести.Евросоюз фактически объявил Китаю санкционную войну и уже ее проиграл. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он написал об этом в соцсети X, комментируя сообщение о том, что власти КНР пообещали принять меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России.
ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проигралговорится в публикации
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай предпримет шаги для защиты этих компаний, а за возможные последствия таких действий ответственность будет нести Европейский союз.