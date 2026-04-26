Дмитриев: ЕС развязал санкционную войну с Китаем и уже ее проиграл

Дмитриев считает, что санкционная война ЕС против Китая уже проиграна Дмитриев: ЕС развязал санкционную войну с Китаем и уже ее проиграл

Москва26 апр Вести.Евросоюз фактически объявил Китаю санкционную войну и уже ее проиграл. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он написал об этом в соцсети X, комментируя сообщение о том, что власти КНР пообещали принять меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России.

ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл говорится в публикации

Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай предпримет шаги для защиты этих компаний, а за возможные последствия таких действий ответственность будет нести Европейский союз.