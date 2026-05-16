В КНР обвинили Евросоюз в давлении на китайские компании Bloomberg: Китай обвинил ЕС в давлении на компании страны

Москва16 мая Вести.Министерство коммерции Китая обвинило Европейский союз в давлении на компании страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Брюссель, как заявили в китайском ведомстве, увеличил частоту и масштабы расследований в отношении компаний КНР. В частности, проверки коснулись компании Nuctech Co. Она разрабатывает системы безопасности и досмотровое оборудование для аэропортов, а также железнодорожных вокзалов и других мест.

ЕС требует от китайских банков сотрудничества и запрашивает обширные данные, не связанные с расследованиями, что влияет на деятельность компаний в Европе указали в Минкоммерции Китая

ЕС фактически объявил Китаю санкционную войну и уже проиграл ее, указывал еще в конце апреля глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такое мнение он выразил, комментируя сообщение о том, что китайское руководство пообещало принять меры для защиты компаний из КНР, которые попали в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС.