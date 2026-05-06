FT: Европа больше не может выпускать такие базовые препараты, как парацетамол

Европа больше не может производить парацетамол FT: Европа больше не может выпускать такие базовые препараты, как парацетамол

Москва6 мая Вести.Евросоюз утратил возможность самостоятельно выпускать некоторые базовые лекарства, включая парацетамол, из-за стремительного сокращения химического производства. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание со ссылкой на генерального директора главной отраслевой ассоциации Cefic Марко Менсинка уточняет, что за три года химпром ЕС закрыл 7% мощностей. При этом темпы закрытия заводов продолжают ускоряться.

Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания… ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол заявил Месник

Одной из главных причин глава Cefic назвал наплыв более дешевой химической продукции из Китая, который довел европейский химпром "до критической точки". Как пояснил Менсинк, Китай наращивает поставки в Европу, чтобы компенсировать потери от закрытия американского рынка

В ответ на растущий импорт из КНР Брюссель открыл 24 антидемпинговых расследования в 2024–2025 годах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о коллективной тревоге в Европе. Он призвал не зависеть от крупных держав и стремиться к стратегической автономии.