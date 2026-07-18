"Известия": ЕС скоро может столкнуться с сырьевым эмбарго со стороны КНР

Евросоюз может столкнуться с сырьевым эмбарго со стороны Китая "Известия": ЕС скоро может столкнуться с сырьевым эмбарго со стороны КНР

Москва18 июл Вести.Евросоюз (ЕС) в ближайшее время может столкнуться с ограничениями на экспорт редкоземельных элементов со стороны Китая. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание указывает, что за счет государственных субсидий, низкой стоимости рабочей силы и полного игнорирования экологических норм Китаю удалось обрушить мировые цены на редкоземы, что привело к банкротству или закрытию шахт на Западе. Сегодня КНР добывает около 60% мирового объема редкоземельных руд.

Контроль КНР над поставками галлия и германия (необходимых для производства чипов нового поколения, радаров и систем связи) показал уязвимость американского ВПК: США сильны в проектировании микросхем, Китай — в сырьевой базе. Тарифная война 2025–2026 годов закрепила противостояние, значительная часть требований США была снята из‑за зависимости от китайских минералов.

В отличие от США, располагающих финансовыми резервами и собственной сырьевой базой для выстраивания альтернативных цепочек поставок, Евросоюз крайне уязвим, поскольку 98% потребляемых в Европе редкоземельных элементов поступает из Китая. ЕС ввел заградительные пошлины до 45% на импорт китайских электромобилей, мотивируя это экспансией дешевой продукции из КНР.

Однако в октябре 2026 года может обостриться противостояние ЕС и Китая, поскольку тогда истекает срок временных договоренностей по торговым барьерам для китайского автопрома. Пекин пригрозил в ответ на позицию Брюсселя ввести квоты или запрет на экспорт критических минералов и постоянных магнитов в Европу.

В случае реализации жесткого сценария в октябре европейским политикам придется выбирать: либо отказаться от протекционистских мер и пустить китайский автопром на свой рынок, либо столкнуться с сырьевым эмбарго, которое парализует высокотехнологичные сектора промышленности по всему континенту. пишет газета

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допустил, что Россия и США могут сотрудничать в проекте по извлечению редкоземельных металлов из отходов.

Между тем, заместитель декана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан заявила, что Вашингтон ожидает смягчения ограничений Пекина на поставки редкоземельных металлов, но в ближайшее время это маловероятно.