ЕС разрабатывает "инструмент солидарности" для снижения зависимости от Китая ЕС разрабатывает "инструмент солидарности" для снижения зависимости от КНР

Москва12 июл Вести.Европейский союз разрабатывает новый финансовый механизм, неофициально именуемый "инструментом солидарности", целью которого является снижение экономической зависимости от Китая и диверсификация критически важных цепочек поставок.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Агентство уточняет, что инициатива предполагает финансирование для компаний, стремящихся переориентировать свои логистические цепочки, и призвана создать "подушку безопасности" на случай ответных мер со стороны Пекина. На данный момент точный объем необходимых средств пока не определен.

В статье приводится в качестве основного обоснования для разработки инструмента текущий торговый дефицит ЕС с Китаем, который превышает €360 млрд и негативно сказывается на экономике всех государств-членов. Отмечается, что Германия демонстрирует самый высокий уровень дефицита в этом секторе.

Помимо этого, агентство указывает на контроль Пекина над ключевыми ресурсами, такими как редкоземельные минералы и микросхемы, незаменимые для европейской оборонной и автомобильной промышленности.

Источники агентства рассказали, что стратегия ЕС будет включать в себя несколько направлений. Среди них — стимулирование Китая к увеличению импорта европейских товаров, создание новых механизмов для поиска альтернативных поставщиков, а также активное применение расследований в отношении субсидирования. Не исключается и возможность введения тарифных и нетарифных санкций в случае экономического давления со стороны Пекина.

Стороны установили октябрь в качестве крайнего срока для достижения значимого прогресса в переговорах по данному вопросу.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что Китай и Евросоюз являются стратегически важными направлениями в контексте тарифной политики США.