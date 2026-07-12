Москва12 июлВести.Европейский союз разрабатывает новый финансовый механизм, неофициально именуемый "инструментом солидарности", целью которого является снижение экономической зависимости от Китая и диверсификация критически важных цепочек поставок.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Агентство уточняет, что инициатива предполагает финансирование для компаний, стремящихся переориентировать свои логистические цепочки, и призвана создать "подушку безопасности" на случай ответных мер со стороны Пекина. На данный момент точный объем необходимых средств пока не определен.
В статье приводится в качестве основного обоснования для разработки инструмента текущий торговый дефицит ЕС с Китаем, который превышает €360 млрд и негативно сказывается на экономике всех государств-членов. Отмечается, что Германия демонстрирует самый высокий уровень дефицита в этом секторе.
Помимо этого, агентство указывает на контроль Пекина над ключевыми ресурсами, такими как редкоземельные минералы и микросхемы, незаменимые для европейской оборонной и автомобильной промышленности.
Источники агентства рассказали, что стратегия ЕС будет включать в себя несколько направлений. Среди них — стимулирование Китая к увеличению импорта европейских товаров, создание новых механизмов для поиска альтернативных поставщиков, а также активное применение расследований в отношении субсидирования. Не исключается и возможность введения тарифных и нетарифных санкций в случае экономического давления со стороны Пекина.
Стороны установили октябрь в качестве крайнего срока для достижения значимого прогресса в переговорах по данному вопросу.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что Китай и Евросоюз являются стратегически важными направлениями в контексте тарифной политики США.