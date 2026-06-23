Евросоюз введет новый сбор на дешевые товары из Китая с 1 июля Bloomberg: покупателей в Евросоюзе ждут новые расходы на онлайн-заказы из Китая

Москва23 июн Вести.С 1 июля в странах Европейского союза (ЕС) начнет действовать новый сбор на товары стоимостью до 150 евро, заказанные из-за пределов блока. Как сообщает Bloomberg, мера прежде всего затронет поставки из Китая и может привести к росту цен для покупателей онлайн-магазинов.

Размер сбора составит 3 евро за товарный код в отправлении. Нововведение направлено на сокращение потока дешевого импорта, который массово поступает в Евросоюз через такие торговые площадки, как Shein и Temu. При этом около 90% всех посылок стоимостью менее 150 евро поступают именно из Китая.

В Евросоюзе подчеркивают, что решение связано не с протекционизмом, а с необходимостью обеспечить равные условия конкуренции для европейских продавцов и повысить контроль за безопасностью продукции, говорится в материале. Однако эксперты и логистические компании предупреждают, что дополнительные расходы в конечном итоге будут переложены на потребителей.

Представители отрасли также опасаются задержек поставок и роста административной нагрузки на перевозчиков и таможенные службы. По словам главы DHL Express Europe Майка Парры, часть покупателей может отказаться от заказов из-за дополнительных платежей уже на этапе оформления покупки.

Новые правила являются частью масштабной реформы таможенного регулирования электронной торговли в Евросоюзе, которая будет реализовываться до 2028 года. Бизнес опасается, что изменения приведут к снижению спроса и создадут дополнительные сложности для компаний, работающих на европейском рынке.

Ранее издание Global Times со ссылкой на заявление представителя министерства коммерции КНР сообщило, что власти Китая не оставят без ответа возможные ограничительные меры Евросоюза в сфере торговли. В ведомстве выразили надежду, что Брюссель будет соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО), выступать против односторонних действий и протекционизма, а Китай и ЕС будут действовать сообща в интересах друг друга и урегулировать споры путем диалога.