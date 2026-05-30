Пекин заявил, что не оставит без ответа введение ограничений ЕС против Китая

В Пекине предостерегли Евросоюз от введения торговых ограничений против Китая Пекин заявил, что не оставит без ответа введение ограничений ЕС против Китая

Москва30 мая Вести.Власти Китая не оставят без ответа возможные ограничительные меры Евросоюза (ЕС) в сфере торговли, пишет Global Times со ссылкой на заявление представителя министерства коммерции КНР.

Если ЕС в одностороннем порядке пойдет на новые меры в торговле и применит дискриминационные ограничения, Китай прибегнет к решительным контрмерам для защиты своих интересов говорится в материале

Как подчеркнул представитель ведомства, контакты КНР и Евросоюза остаются надежными. В министерстве выразили надежду, что Брюссель будет соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО), выступать против односторонних действий и протекционизма, а Китай и ЕС будут действовать сообща в интересах друг друга и урегулировать споры путем диалога.

Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает закон, который предоставит ему расширенные полномочия по регулированию поставок полупроводников в странах-членах. По данным издания, эти меры принимаются на фоне обострения отношений между США и Китаем, а также растущей обеспокоенности тем, что полупроводники могут использоваться как инструмент экономического давления. Особую актуальность этому придает высокая зависимость Европы от поставок микрочипов с Тайваня.