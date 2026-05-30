Москва30 маяВести.Власти Китая не оставят без ответа возможные ограничительные меры Евросоюза (ЕС) в сфере торговли, пишет Global Times со ссылкой на заявление представителя министерства коммерции КНР.
Если ЕС в одностороннем порядке пойдет на новые меры в торговле и применит дискриминационные ограничения, Китай прибегнет к решительным контрмерам для защиты своих интересовговорится в материале
Как подчеркнул представитель ведомства, контакты КНР и Евросоюза остаются надежными. В министерстве выразили надежду, что Брюссель будет соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО), выступать против односторонних действий и протекционизма, а Китай и ЕС будут действовать сообща в интересах друг друга и урегулировать споры путем диалога.
Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает закон, который предоставит ему расширенные полномочия по регулированию поставок полупроводников в странах-членах. По данным издания, эти меры принимаются на фоне обострения отношений между США и Китаем, а также растущей обеспокоенности тем, что полупроводники могут использоваться как инструмент экономического давления. Особую актуальность этому придает высокая зависимость Европы от поставок микрочипов с Тайваня.