В КНР ответят на внесение китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против РФ

КНР окажет помощь компаниям, попавшим в 20-й пакет санкций ЕС против РФ В КНР ответят на внесение китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Москва25 апр Вести.КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

Уточняется, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний​​​.

КНР примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, а всю ответственность за последствия понесет ЕС сказано в заявлении ведомства

Ранее в Китае заявили, что конфликт США и Ирана стал признаком упадка глобального доминирования Вашингтона и раскола в Североатлантическом альянсе.