Москва25 апрВести.КНР примет меры для защиты китайских компаний, попавших в 20-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.
Уточняется, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список шесть китайских компаний.
КНР примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, а всю ответственность за последствия понесет ЕСсказано в заявлении ведомства
Ранее в Китае заявили, что конфликт США и Ирана стал признаком упадка глобального доминирования Вашингтона и раскола в Североатлантическом альянсе.