Москва24 июл Вести.Китай внес 14 организаций из Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля. Это следует из заявления министерства коммерции КНР.

В ведомстве напомнили, что накануне ЕС официально объявил о введении 21-го пакета антироссийских санкций, в который вошли 14 компаний из материкового Китая и Гонконга.

В ответ на вышеупомянутые злонамеренные действия европейской стороны... мы приняли решение включить 14 субъектов из ЕС... в список экспортного контроля говорится в заявлении

Там также отмечается, что такое решение было принято в целях защиты национальной безопасности и интересов Китая. Оно было установлено в соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положениями об экспортном контроле товаров двойного назначения, а также иными соответствующими законами и нормативными актами.

В ограничительный список вошли такие организации, как Lafert S.p.A., Sindlhauser Materials GmbH, Garnet S.r.l., Rheinmetall AG, InPACT S.A., Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH, III-V LAB, Cavok UAS, Politechnika Wroclawska, Vigo Photonics S.A., IHC Merwede Holding B.V., Opticoelectron Group, TATRA TRUCKS a.s., Ekspla UAB.

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. В ЕС назвали это крупнейшим расширением персональных и корпоративных санкций за последние четыре года. В перечень вошли 218 физических и юридических лиц: 48 граждан и 170 организаций.