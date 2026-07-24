ЕС опубликовал полный список участников 21-го пакета санкций против РФ Дегтярев, Мединский и Маршал вошли в новый санкционный список Евросоюза

Москва24 июл Вести.Евросоюз опубликовал полный список участников 21-го пакета санкций против России, утвержденного 23 июля. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц: 48 граждан и 170 организаций. В ЕС назвали это крупнейшим расширением персональных и корпоративных санкций за последние четыре года.

В новый список вошли помощник президента Владимир Мединский, министр спорта Михаил Дегтярев, глава FIDE Аркадий Дворкович, гендиректор РЖД Олег Белозеров, руководитель "Газпром-медиа" Александр Жаров, бывший глава ОКР Станислав Поздняков и певец Александр Маршал.

Ограничения также затронули Московскую биржу, WB Банк, связанные с платежной системой A7 компании "А7-Агент" и "А71", а также ещё 94 банка. Их активы подлежат заморозке, а предоставление средств запрещается.

В энергетическом секторе санкции введены против "Интер РАО", ряда нефтегазовых компаний и НПЗ. ЕС также сохранил потолок цены на российскую нефть на уровне $44,1 за баррель и предусмотрел возможность ограничить сделки с заводами, перерабатывающими российское сырьё.

Под ограничения попали четыре российских аэропорта, более 40 судов так называемого "теневого флота" и 51 зарубежная организация из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которые, по версии ЕС, помогают обходить санкции.