ЕС расширил санкции против РФ включением в стоп-лист владельцев сети "Светофор" ЕС дополнил персональные санкции против РФ владельцами магазинов "Светофор"

Москва24 июл Вести.Евросоюз включил в обновленный санкционный список Андрея, Сергея и Валентину Шнайдеров — владельцев розничной сети супермаркетов-дискаунтеров "Светофор".

Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

Причиной введения ограничений стало активное участие "Светофора"в экономике России. Сетевые магазины этого ретейлера продолжают функционировать на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области, обратили внимание в Брюсселе.

В постановлении Совета ЕС указано, что Шнайдеры оказывают материальную и финансовую поддержку действиям, которые, по мнению Евросоюза, способствуют "подрыву территориальной целостности Украины".

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

В новый санкционный перечень включены министр спорта России Михаил Дегтярев, помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор АНО "Диалог" и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, бизнесмен Михаил Гуцериев, певец Александр Маршал и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний временно покинул занимаемую должность в FIDE и заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза.

Ограничения затронули заместителя председателя Банка России Сергея Белова, гендиректора РЖД Олега Белозерова и главу "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова.

Санкции введены в отношении руководителей и владельцев компаний, связанных с производством российских ударных беспилотников.

Под рестрикции также попали первый вице-президент АФК "Система" Феликс Евтушенков, а также член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев.

В перечень подсанкционных юрлиц вошли компании "Интер РАО", "Селигдар", "Южуралзолото", "Ареал" и "Нордголд менеджмент".

Ограничения также действуют против трех нефтеперерабатывающих предприятий и компаний топливного сектора – Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и "Лукойл Маринбункер".

Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.

Санкции введены в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также банка "Юнистрим".

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк, "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.