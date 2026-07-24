ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА и вооружений

ЕС включил в санкционный список производителей FPV-дронов для российской армии ЕС ввел санкции против поставщиков российских производителей БПЛА и вооружений

Москва24 июл Вести.Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций расширил список ограничений, включив в него ряд российских компаний, которые, по мнению Брюсселя, обеспечивают предприятия военно-промышленного комплекса оборудованием, материалами и комплектующими.

Соответствующее постановление Совета ЕС размещено в "Официальном журнале" Евросоюза и вступило в силу с момента публикации.

В общей сложности под санкции попали 56 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК, включая 37 физлиц, непосредственно задействованных в производстве беспилотников, а также 51 предприятие, на которое наложены более жесткие экспортные ограничения.

Среди компаний, попавших под рестрикции, — производитель броневиков "АрморГрупп", приборостроительное предприятие "НТЦ Восток", "Текстильтехснаб", "Техносвязь" и "ЛК Автолайф", которое занято в сфере грузоперевозок спецавтотранспортом.

В обосновании санкций указано, что данные фирмы "поставляли комплектующие, оборудование или другие товары предприятиям российского ВПК".

Санкции ЕС также коснулись руководителей организаций, которые Брюссель связывает с производством дальнобойных беспилотников, используемых Вооруженными силами России (ВС РФ).

Под ограничения, в частности, попали Ольга Корчагина и Павел Чернышев — директор и основатель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья", производящего FPV-дроны в интересах военных.

СКБ "Пиранья" производит FPV-дроны, в частности, модели "Пиранья-7", "Пиранья-10" и "Пиранья-13". Компания ежемесячно выпускает до 10 тысяч БПЛА, а российская армия расценивает ее продукцию как чрезвычайно ценную для проведения военных операций следует из постановления

Санкции также введены в отношении Дениса Мерзликина — основателя фирмы-производителя беспилотников линейки "Ветерок".

Денис Мерзликин является основателем и директором ООО "АСФПВ" — российской компании, производящей беспилотные летательные аппараты ("Ветерок 7", "Ветерок 10" и "Ветерок 13"), детекторы дронов ("Горн") и оптоволоконных катушек для ВС РФ говорится в постановлении

Под ограничения также попали конструкторское бюро "Гортензия", производящее одноименные FPV-дроны, научно-производственная фирма "Ротор", специализирующаяся на производстве пневматических катапульт для запуска беспилотников, Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал".

ЕС утверждает, что эти организации оказывают поддержку российским вооруженным силам в зоне спецоперации на Украине.

Кроме того, в обновленный санкционный список включены компании, участвующие, по оценке ЕС, в цепочках поставок для производства электроники, средств связи, оптического оборудования, станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудования для выпуска полупроводников.

В документе отмечается, что эти предприятия "поддерживают ВПК России и способствуют производству вооружений и военной техники".

Новый санкционный пакет предусматривает ограничения в отношении 48 физических лиц, 170 организаций и 94 российских кредитно-финансовых учреждений.

В новый санкционный перечень включены министр спорта России Михаил Дегтярев, помощник президента России Владимир Мединский, гендиректор АНО "Диалог" и глава Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак, бизнесмен Михаил Гуцериев, певец Александр Маршал и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Последний уже заявил, что будет обжаловать это решение Евросоюза, и временно покинул занимаемую должность в FIDE.

Ограничения затронули заместителя председателя Банка России Сергея Белова, гендиректора РЖД Олега Белозерова и главу "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова.

Под рестрикции также попали первый вице-президент АФК "Система" Феликс Евтушенков, член Общественной палаты и председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев, и трое владельцев сети "Светофор" – Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

В перечень подсанкционных юрлиц вошли компании "Интер РАО", "Селигдар", "Южуралзолото", "Ареал" и "Нордголд менеджмент".

Ограничения также действуют против трех нефтеперерабатывающих предприятий и компаний топливного сектора – Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ и "Лукойл Маринбункер".

Под новые рестрикции попали московский аэропорт Шереметьево и еще три крупные российские авиагавани.

Санкции введены в отношении индийских подразделений Сбербанка и ВТБ, а также банка "Юнистрим".

В черном списке – почти все крупные отечественные кредитные организации, в частности, ДОМ.РФ, Россельхозбанк (РСХБ), "Уралсиб", "Ак Барс", "Зенит", МТС-банк, Озон-банк, Почта банк, "Санкт-Петербург", Точка-банк, Транскапиталбанк, Яндекс банк и "WB Банк".

Общее число российских компаний физлиц, на которых ЕС распространил ограничения, достигло 3,1 тысячи.