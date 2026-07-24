ЕС ввел санкции в отношении индийских филиалов ВТБ и Сбербанка

Индийские филиалы ВТБ и Сбербанка включены в 21-й пакет санкций ЕС ЕС ввел санкции в отношении индийских филиалов ВТБ и Сбербанка

Москва24 июл Вести.Европейский союз распространил действие своих ограничительных мер на индийские подразделения российских банков ВТБ и Сбербанка, включив их в 21-й пакет санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

Согласно документу, среди перечня подсанкционных финансовых институтов фигурируют India VTB и Sberbank India.

В коммюнике указывается, что ограничения начнут действовать с 13 августа 2026 года.

Помимо кредитных организаций, в обновленный санкционный список включены и индийские компании — в частности, Falcon Toolings и Zepto Microwave and Chip Devices Assembly.

Ранее ЕС расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии.