Москва23 июлВести.Европейский союз (ЕС) расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии, сказано в заявлении на сайте Совета Евросоюза.
ЕС нацелился на нефтяной сектор, в частности на нефтеперерабатывающие заводы. В список включены 18 организаций и 1 физическое лицо из нефтяного сектора, в том числе 3 нефтеперерабатывающих завода в России, крупный белорусский нефтеперерабатывающий завод, а также компания, созданная для продажи белорусских нефтепродуктов внутри Россииследует из релиза
Кроме того, пакет мер вводит запрет на сделки с грузинским НПЗ в Кулеви, занимающимся торговлей и переработкой российской нефти. Запрет вступит в силу через полгода.
В четверг, 23 июля, ЕС расширил санкции против России на 170 юридических и 48 физических лиц.