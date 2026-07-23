ЕС ввел ограничения против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии

Под санкции ЕС попали три НПЗ в России и один в Белоруссии ЕС ввел ограничения против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии

Москва23 июл Вести.Европейский союз (ЕС) расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии, сказано в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

ЕС нацелился на нефтяной сектор, в частности на нефтеперерабатывающие заводы. В список включены 18 организаций и 1 физическое лицо из нефтяного сектора, в том числе 3 нефтеперерабатывающих завода в России, крупный белорусский нефтеперерабатывающий завод, а также компания, созданная для продажи белорусских нефтепродуктов внутри России следует из релиза

Кроме того, пакет мер вводит запрет на сделки с грузинским НПЗ в Кулеви, занимающимся торговлей и переработкой российской нефти. Запрет вступит в силу через полгода.

В четверг, 23 июля, ЕС расширил санкции против России на 170 юридических и 48 физических лиц.