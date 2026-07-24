ЕС ввел санкции против аэропорта Шереметьево и еще трех авиагаваней РФ

ЕС ввел санкции против четырех российских аэропортов, в том числе Шереметьево ЕС ввел санкции против аэропорта Шереметьево и еще трех авиагаваней РФ

Москва24 июл Вести.Евросоюз включил в 21-й пакет санкций против России несколько крупных российских авиагаваней, сообщается в официальном журнале ЕС.

Под новые рестрикции попали, в частности, столичный международный аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Ростова-на-Дону (Платов), Минеральных Вод и Ульяновск-Восточный.

Европейские власти мотивировали это решение тем, что, перечисленные авиагавани якобы задействованы в перевозке товаров и технологий, применяемых в рамках конфликта на Украине.

Ранее Европейский союз внес в список санкций против России еще 41 судно, общее число подсанкционных судов достигло 673.