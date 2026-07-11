СМИ узнали об "инструменте солидарности" ЕС для снижения зависимости от КНР Bloomberg: ЕС создаст "инструмент солидарности" для снижения зависимости от КНР

Москва11 июл Вести.Евросоюз (ЕС) разрабатывает специальный финансовый механизм – так называемый "инструмент солидарности", – который призван помочь компаниям диверсифицировать цепочки поставок критически важных товаров ради снижения экономической зависимости от Китая. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, сейчас торговый дефицит ЕС с Пекином превышает 360 млрд евро. Это серьезно бьет по экономике каждой страны-участницы объединения. Самый высокий уровень дефицита демонстрирует Германия. Все это время Китай удерживает контроль над такими ключевыми ресурсами, как минералы и микросхемы – без них невозможна работа оборонной и автомобильной промышленностей Европы.

В связи с этим в ЕС решили разработать стратегию, которая снизила бы его зависимость от поставок из КНР. Она будет включать попытки стимулировать Китай нарастить импорт из Европы, создание новых инструментов для поиска альтернативных поставщиков, а также возможность введения тарифных и нетарифных санкций в ответ на экономическое давление Пекина.

Участники процесса установили крайний срок достижения прогресса в переговорах – октябрь. В этом месяце в Китай должен прибыть с официальным визитом глава еврокомиссара по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович. Итоги его поездки лягут в основу обсуждений на грядущем саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что пока не известно, сколько средств потребуется для реализации плана. Авторы статьи не исключают, что воплощение задуманного может столкнуться с препятствием в виде необходимости масштабного финансирования в условиях экономии бюджета ЕС.