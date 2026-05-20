Россия и Китай подписали соглашение о развитии инвестпроектов в странах ШОС

Москва20 мая Вести.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская компания Jinman Group и Российско-Китайская Гильдия коммерции подписали соглашение о совместном развитии инвестиционных проектов в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в РФПИ.

Ключевое направление сотрудничества в рамках соглашения – развитие совместных инвестиционных проектов в инфраструктуре, промышленности и других приоритетных секторах на территории государств-членов ШОС.

Соглашение также предусматривает комплексную поддержку российских компаний при выходе на рынок КНР, а также китайских компаний, расширяющих деятельность в России говорится в сообщении

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что инвестиционное сотрудничество России и Китая нужно для обеспечения безопасности, процветания и глобального партнерства.