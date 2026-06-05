Москва5 июн Вести.Российский фонд прямых инвестиций продвигает предпринимательство в 10 российских университетах. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он также сообщил, что завтра представители РФПИ примут участие в молодежном дне Петербургского международного экономического форума.

"Мы активно продвигаем позитивное предпринимательство в 10 ведущих университетах страны и видим интерес молодежи к тому, как стать предпринимателем, как лучше понимать финансовые технологии, инвестиционные технологии. И видим, что и химики, и физики, и гуманитарии заинтересованы в том, чтобы лучше понимать, как практически использовать свои навыки, в том числе и в бизнес-среде. Поэтому завтра будем общаться с молодежью и видим, что российская молодежь настроена на предпринимательство и на энергичное созидание заявил Дмитриев

Ранее Дмитриев сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума подписал уже семь соглашений с разными странами.