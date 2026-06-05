Дмитриев: мы видим родственность во взглядах со странами Ближнего Востока

Дмитриев заявил о родственности России и стран Ближнего Востока Дмитриев: мы видим родственность во взглядах со странами Ближнего Востока

Москва5 июн Вести.Россия видит глубокую родственность со странами Ближнего Востока. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что речь идет не только об инвестиционном, но и о культурном взаимодействии между странами.

Мы видим очень такую родственность со странами Ближнего Востока. Они тоже хотят стабильности в своем регионе, поэтому это, безусловно, для нас большой приоритет развития отношений сказал он

В качестве примера глава РФПИ привел недавний совместный прием с посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Эрмитаже.

Он также отметил, что на данный момент Россия занимает очень сильные позиции на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что испытывает особый трепет к восточным мотивам в одежде. Она также отметила, что ценит ручную вышивку.