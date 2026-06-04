Захарова призналась в любви к восточным нарядам и ручной вышивке Захарова объяснила, почему выбирает восточные мотивы в одежде

Москва4 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала о своем отношении к восточной одежде.

Дипломат в беседе с "Лентой.ru" ответила на вопрос о популярности китайского платья ципао, которое называют главным трендом 2026 года.

Я нередко использую китайские мотивы, восточные мотивы. Мне они просто нравятся. Для меня это не тренд. Для меня это искреннее восхищение, например, сложностью вышивки. Потому что я все-таки стараюсь отдавать предпочтение ручной вышивке сказала Захарова

По словам дипломата, она видит в ручной вышивке уникальную красоту, которая неповторима для каждого изделия.

Ранее Захарова поделилась, какой исторический период считает лучшим в российско-американских отношениях.