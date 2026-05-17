"Русская лабуба" за 28 тысяч: в Китае вокруг товаров из РФ возник ажиотаж Одежда с высказываниями Путина стала хитом продаж на ЭКСПО в Харбине

Москва17 мая Вести.Товары с цитатами президента России Владимира Путина вызвали повышенный интерес у китайских посетителей юбилейного X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Об этом 17 мая сообщила генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова, передает ТАСС.

За первые часы мы видим, что номер один — это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой "Надо обязательно смотреть в будущее" рассказала она

Глава НЦ "Россия" уточнила, что исключительным правом на размещение высказываний президента с его личной подписью на одежде располагает только Национальный центр. Интерес к вещам с принтами на русском языке оказался столь велик, что участники российской делегации забеспокоились о возможном дефиците привезенной продукции.

Помимо одежды, гостей выставки привлекли изделия российских народных промыслов. Активно раскупаются оренбургские и павлопосадские платки, а также продукция эвенкийского производителя - современные шелковые платки и эксклюзивные неваляшки из соболиного меха. Виртуозова отметила, что подобного ажиотажа не наблюдалось ранее на выставке в Ташкенте, в которой НЦ "Россия" также участвовал.

Особым спросом пользуются брелоки-неваляшки для сумок, рассказала Виртуозова РИА Новости. Представлены две версии: премиальная из натуральной стриженой норки с соболиной шапочкой стоимостью 28 тысяч рублей и более доступная из искусственного меха с соболем за 16,8 тысячи рублей. По словам Виртуозовой, за утро было продано уже шесть дорогих брелоков. Китайские покупатели, рассматривающие изделия на стенде, между собой называют их "русская лабуба".

Успех концепции фирменного универмага оказался настолько значительным, что представители одного из торговых центров Пекина уже предложили открыть аналогичную торговую площадку в столице КНР.

Виртуозова также поделилась планами развития организации. В 2028 году филиал Национального центра совместно с универмагом планируется открыть в Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский, который Россия и Китай развивают совместно. Кроме того, 4 ноября 2029 года в центре Москвы должно начать работу новое здание самого НЦ "Россия". Макет этого объекта представлен в рамках экспозиции в Харбине.

Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО 2026 года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

В 2025 году в России начали продавать одежду с новыми цитатами Владимира Путина. На витринах в универмаге НЦ "Россия" появились футболки с высказываниями президента: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее". Одна из сотрудниц национального центра отметила, что наибольшей популярностью у покупателей пользуются вещи с фразами про "Орешник" и Россию.

Жена спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева Наталья Попова 26 февраля рассказывала, что ее супруг часто носит футболки с цитатами о России во время переговоров, в том числе одежду с надписью "Россия - страна, которая ничего не боится" и толстовки с "Орешником".