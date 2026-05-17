Китайцы на Экспо раскупают брелоки-неваляшки с шапочками из соболиного меха

Москва17 мая Вести.Китайские клиенты на Экспо в Харбине активно раскупают брелоки-неваляшки с шапочками из натурального меха соболя стоимостью десятки тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

По ее словам, с утра посетители выставки приобрели уже шесть дорогих соболиных неваляшек. Виртуозова отметила, что до этого НЦ "Россия" побывал на выставке в Ташкенте, где подобного ажиотажа не отмечалось.

Брелоки предназначены для сумок. Есть версии подороже и подешевле. Китайцы называют эти брелоки "русскими Лабубу".

Есть дорогая версия из натуральной стриженой норки с шапочкой из соболя, 28 тыс. рублей, есть подешевле из искусственного меха и соболя, 16,8 тыс. рублей, и все раскупают рассказала Виртуозова

Первым же товаром, проданным на стенде НЦ "Россия", стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке: "Надо обязательно смотреть в будущее". Покупатель остался очень доволен приобретением, сразу же надел свитшот и продолжил посещение выставки уже в нем. Позже свитшоты с цитатами Путина стали настолько востребованы, что в российской делегации начали опасаться нехватки товара.

X Российско-китайское Экспо проходит в Харбине с 17 по 21 мая.