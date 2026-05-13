700 шкурок соболя и куницы вшили в куртки для контрабанды в Китай

Москва13 мая Вести.Центральная почтовая таможня пресекла контрабанду более 700 шкурок соболя и куницы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба на своем сайте.

Шкурки выявили во время рентгеновского контроля шести почтовых отправлений, направлявшихся в китайский Шэньян. В посылках лежали 12 пуховиков, в подкладку которых вместо синтепона или пуха были вшиты звериные шкуры.

В каждом пуховике насчитывалось от 50 до 70 экземпляров мехового сырья различных размеров и цветов. При этом отправитель в таможенных документах указал, что пересылает обычную одежду из хлопка. Реальная стоимость обнаруженных шкурок составила порядка 7 миллионов рублей.

Лабораторное исследование показало: изъятые шкурки относятся к семейству куньих и признаны стратегически важным ресурсом. Перемещать такой товар через границу разрешено лишь при обязательном декларировании и наличии специальных разрешений.

Организовал незаконную переправку иностранец, работавший скорняком в одном из меховых ателье Москвы. Свою причастность к преступлению он скрывал: действовал под вымышленными именами, использовал чужие номера телефонов и фиктивные аккаунты. В арендованной им квартире обнаружили несколько тысяч шкурок соболя и куницы, которые он намеревался отправить в Китай, где из них должны были сшить шубы. Готовые меховые изделия планировалось затем ввезти обратно в Россию для реализации.

Возбуждены три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.