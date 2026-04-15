Внуковские таможенники нашли в багаже у иностранца рога и черепа марала

Москва15 апр Вести.Сотрудники Внуковской таможни обнаружили 30 килограммов дериватов благородного оленя у иностранного гражданина, который собирался вылететь в Германию транзитом через Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина следовал через "зеленый" коридор. Инспектора заинтересовал его багаж – черные свертки, похожие на части тел дикого животного. Внутри оказалось 12 рогов и черепов оленя.

Пассажир пояснил, что купил их у знакомого в России для изготовления сувениров и не знал о необходимости декларировать такой товар.

Экспертиза подтвердила, что это части марала – животного семейства оленьих. Общий вес груза – почти 30 килограммов.

Дериваты изъяли. По факту случившегося возбуждено два административных дела: за недекларирование товара и за несоблюдение установленных ограничений. Нарушителю грозят штраф и конфискация товара.