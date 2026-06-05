Москва5 июнВести.В Иркутске сотрудники таможни нашли в багаже у иностранца, собиравшегося лететь в Пекин, когти льва. Речь идет о товарах, которые подпадают под действие Конвенции СИТЕС, запрещающую торговлю исчезающими видами. Об этом сообщает пресс-секретарь Иркутской таможни Юлия Меньшикова.
Иностранного гражданина остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли пять когтей крупного животного с остатками мягких тканей… Товары изъятыговорится в сообщении ведомства
По словам 47-летнего мужчины, сувенир он получил от друга и не знал, что его нужно декларировать. Теперь ему грозит может грозить штраф.