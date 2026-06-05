В Иркутске таможенники нашли в багаже у иностранца когти льва

Когти льва нашли таможенники в чемодане иностранца в Иркутске В Иркутске таможенники нашли в багаже у иностранца когти льва

Москва5 июн Вести.В Иркутске сотрудники таможни нашли в багаже у иностранца, собиравшегося лететь в Пекин, когти льва. Речь идет о товарах, которые подпадают под действие Конвенции СИТЕС, запрещающую торговлю исчезающими видами. Об этом сообщает пресс-секретарь Иркутской таможни Юлия Меньшикова.

Иностранного гражданина остановили на "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли пять когтей крупного животного с остатками мягких тканей… Товары изъяты говорится в сообщении ведомства

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