Захарова о выборе одежды: не хочу спонсировать тех, кто против нашей страны

Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не хочет спонсировать тех, кто против России, покупая вещи западных брендов. Об этом дипломат рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Захарова также добавила, что при выборе одежды отдает предпочтение отечественным производителям.

Я предпочитаю все наше отечественное. И вот это мое предпочтение сформировано в том числе и в связи с событиями 2014 года, когда были введены против нас санкции. И я поняла, что … не готова и не хочу. И не было в этом какого-то такого вызова, но это была моя внутренняя эмоция. Я не хочу спонсировать тех, кто против нас, против нас как народа, нас как страны, нас как общества сообщила она

Захарова подчеркнула, что ей приносит радость тот факт, что, выбирая отечественных производителей, она может их поддержать.