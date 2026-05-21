Захарова высказалась о фейках западных СМИ про переговоры России и Китая Захарова: ложь Запада о переговорах РФ и КНР вызывает улыбку

Москва21 мая Вести.Выдуманные материалы западных средств массовой информации о подготовке визита делегации России в Китай могут вызывать лишь улыбку жалости. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Она отметила, что в ряде СМИ визит называли "срочным и неподготовленным" из-за недавних переговоров Китая с США.

Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией, а по сути поглумится над своей аудиторией сказала Захарова

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами.