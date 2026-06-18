Москва18 июн Вести.Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, будто Китай участвует в подготовке российских военных, – это ложь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, дипломат очень низко оценила деятельность Каллас и ее предшественника, Жозепа Борреля, на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Во-первых, если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас мы считаем абсурдными и лживыми. Второе, что я хочу сказать: то, как изгадили эту должность Кая Каллас, Боррель, превращают высокого представителя Европейского союза по иностранным делам в низкого, в том числе подобными заявлениями отметила Захарова на брифинге

Ранее слова Каллас прокомментировал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он пояснил, что заявления главы евро дипломатии не имеют фактической основы и являются клеветой.

Между тем газета El Pais сообщила, что многие чиновники в ЕС недовольны работой Каллас. Ее считают слишком зацикленной на России. Кроме того, она допустила слишком большое количество ляпов.