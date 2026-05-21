"Так дипломаты не выражаются": В ЕК раскритиковали Каллас за резкие слова о КНР

Москва21 мая Вести.Чиновники из Европейской комиссии подвергли критике верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после ее сравнения китайской торговли с раком. Об этом пишет Politico.

Так дипломаты не выражаются... Есть слова, которыми вы сигнализируете, но вы же не называете страны болезнью сказал неназванный чиновник, комментируя заявление Каллас о необходимости "химиотерапии" для борьбы с последствиями торговой политики Китая

Как сообщил источник, пять национальных правительств направили жалобы в Брюссель по поводу заявлений Каллас. В ответ в Еврокомиссии подчеркнули, что ее слова не отражают официальную позицию ЕК.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что даже сами европейцы не понимают, кто такая Каллас, и почему она берет на себя право говорить за все европейские страны.