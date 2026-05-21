Москва21 маяВести.Чиновники из Европейской комиссии подвергли критике верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас после ее сравнения китайской торговли с раком. Об этом пишет Politico.
Так дипломаты не выражаются... Есть слова, которыми вы сигнализируете, но вы же не называете страны болезньюсказал неназванный чиновник, комментируя заявление Каллас о необходимости "химиотерапии" для борьбы с последствиями торговой политики Китая
Как сообщил источник, пять национальных правительств направили жалобы в Брюссель по поводу заявлений Каллас. В ответ в Еврокомиссии подчеркнули, что ее слова не отражают официальную позицию ЕК.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что даже сами европейцы не понимают, кто такая Каллас, и почему она берет на себя право говорить за все европейские страны.