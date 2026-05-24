"Позорит Европу": В Германии раскритиковали Каллас из-за высказывания о Китае BZ: Кая Каллас позорит Европу своими неуместными высказываниями о Китае

Москва24 мая Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас, сравнив торговлю с Китаем с "раковой опухолью", стала позором для ЕС, пишет журналист Бен Арис в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

По его мнению, подобные высказывания Каллас вредят самому ЕС, поскольку после охлаждения трансатлантических отношений при администрации президента США Дональда Трампа европейским странам стало необходимо восстанавливать отношения с Китаем.

Ранее эстонский политик, сравнив торговые отношения с Китаем с раком, указала, что Европа ясно понимает диагноз болезни, когда речь идет о китайских методах ведения торговли, но пока не пришла к согласию относительно ее лечения.

Как сообщала газета Politico, пять национальных правительств направили жалобы в Брюссель по поводу заявлений Каллас.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, даже сами европейцы не понимают, кто такая Каллас, и почему она осмеливается говорить от имени всего ЕС.