Steigan: Каллас втягивает ЕС в конфликт с Россией Steigan: доктрина Каллас втягивает Евросоюз в войну с Россией

Москва23 мая Вести.Антироссийская политическая доктрина, которой придерживается глава евродипломатии Кая Каллас, втягивает Европейский союз (ЕС) в войну с Россией, пишет издание Steigan.

Политика Каллас противоречит всякой логике, отмечает издание.

Кая Каллас, министр иностранных дел ЕС, больше не должна восприниматься как смелая правдолюбка. К ней нужно относиться как к политическому пропагандисту опасной доктрины Каллас, которая все глубже втягивает Европу в войну, перевооружение и конфронтацию подчеркивает Steigan

При этом Каллас превратила эстонские исторические страхи в европейскую модель управления.

ЕС - это не балтийская платформа для мести. ЕС - это континентальный мирный проект, который находится под угрозой превращения в военную политическую машину сообщает издание

Каллас заявила, что ЕС может пересмотреть отношение к странам, которые сотрудничают с Пекином и Тегераном.

Она также выступила против возврата к обычному ведению дел ЕС с Россией после урегулирования конфликта на Украине.