Москва23 маяВести.Антироссийская политическая доктрина, которой придерживается глава евродипломатии Кая Каллас, втягивает Европейский союз (ЕС) в войну с Россией, пишет издание Steigan.
Политика Каллас противоречит всякой логике, отмечает издание.
Кая Каллас, министр иностранных дел ЕС, больше не должна восприниматься как смелая правдолюбка. К ней нужно относиться как к политическому пропагандисту опасной доктрины Каллас, которая все глубже втягивает Европу в войну, перевооружение и конфронтациюподчеркивает Steigan
При этом Каллас превратила эстонские исторические страхи в европейскую модель управления.
ЕС - это не балтийская платформа для мести. ЕС - это континентальный мирный проект, который находится под угрозой превращения в военную политическую машинусообщает издание
Каллас заявила, что ЕС может пересмотреть отношение к странам, которые сотрудничают с Пекином и Тегераном.
Она также выступила против возврата к обычному ведению дел ЕС с Россией после урегулирования конфликта на Украине.