Каллас утверждает, что КНР якобы обучает военных из РФ для участия в СВО

Китай обучает российских военных, утверждает Каллас Каллас утверждает, что КНР якобы обучает военных из РФ для участия в СВО

Москва16 июн Вести.Китай якобы занимается подготовкой российских военнослужащих для участия в спецоперации на Украине. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

При этом она не привела дополнительных деталей и не назвала источники информации.

Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучают российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине. Мы тщательно оцениваем последствия цитирует главу евродипломатии агентство Bloomberg

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз якобы разрушает военную экономику России. Так она прокомментировала ввод промежуточного пакета санкций против 80 граждан РФ.