Посла Китая вызвали в МИД Германии для срочных переговоров Der Spiegel: МИД Германии провел срочную встречу с послом Китая

Москва3 июл Вести.Посла Китая пригласили на срочные переговоры в Министерство иностранных дел Германии. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По его данным, встреча была посвящена сообщениям о якобы подготовке российских военных на территории Китая. В канцелярии министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля заявили, что эта информация вызывает серьезные опасения.

В МИД ФРГ также отметили, что любые действия, способствующие продолжению российской военной операции на Украине, рассматриваются как угроза безопасности Германии.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Китай якобы обучает российских военных ведению боевых действий на Украине.

Власти КНР отвергают подобные утверждения, заявляя о нейтральной позиции в конфликте, а официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь назвал эти заявления недостоверными и направленными на дискредитацию страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь уличила Каллас во лжи, отметив, что подобные заявления принижают должность высокого представителя Европейского союза по иностранным делам.