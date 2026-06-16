Китай отверг обвинения в помощи России в конфликте на Украине МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о военной помощи России

Москва16 июн Вести.Китай отвергает утверждения о том, что военные страны якобы помогают российской армии в ходе конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Поводом для заявления стали слова Каллас о якобы участии китайских военных в подготовке российских военнослужащих.

Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство сказал Линь Цзянь

Ранее Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена поименно внести в черный список всех российских участников спецоперации на Украине и запретить им въезда на территорию Евросоюза.