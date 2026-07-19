Руденко о позиции КНР по Украине: Пекин привержен дружбе и партнерству с Россией

МИД РФ рассказал об обмене мнениями между Москвой и Пекином насчет Украины Руденко о позиции КНР по Украине: Пекин привержен дружбе и партнерству с Россией

Москва19 июл Вести.Россия и Китай активно взаимодействуют по всем вопросам, связанным с ситуацией на Украине и ее урегулированием, проводя консультации на разных уровнях.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении сказал он

Руденко также выразил признательность Китаю за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса.

Дипломат добавил, что эта позиция основана "на глубоком понимании геополитической природы и первопричин" конфликта.

Ценим, что Пекин сохраняет приверженность международному праву, букве и духу Устава ООН, а также дружбе и стратегическому партнерству с Россией. Китайская сторона неоднократно … подтверждала необходимость полного устранения первопричин конфликта для его окончательного урегулирования. Такой подход в полной мере находит отражение и в концептуальных внешнеполитических документах КНР, в частности, в представленной (председателем КНР – прим. ред.) Си Цзиньпином в 2023 года "Глобальной инициативе безопасности отметил замглавы МИД

Руденко подчеркнул, что обе страны выступают против действий государств или их объединений, которые в попытке получить военные или политические преимущества подрывают законные интересы других государств в сфере безопасности.

29 июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин призывает стороны конфликта на Украине как можно скорее возобновить переговоры.