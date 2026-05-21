Песков заявил о готовности Китая содействовать миру на Украине В Кремле сообщили о стремлении Китая помочь в установлении мира на Украине

Москва21 мая Вести.Китай готов приложить усилия для вывода украинского конфликта на мирную траекторию урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что Москва высоко оценивает позицию Пекина по вопросу урегулирования конфликта и его готовность содействовать мирному процессу.

Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию регулирования сказал Песков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и Китай играют стабилизирующую роль на международной арене. По его словам, взаимодействие Москвы и Пекина способствует укреплению устойчивости обеих стран.