Москва8 авгВести.Заявления главы евродипломатии Каи Каллас дискредитируют весь Евросоюз (ЕС), поскольку содержат откровенную ложь о России, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Каллас утверждает о якобы неудачных действиях российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.
Каллас не притворяется. Она, действительно, верит, что положение тупиковое, российская армия зашла в тупик. Ну что она несет? Россияне наступают по всем фронтам. Смотри сводки и не позорьсязаявил Христофору
Каллас живет в своем мире и распространяет ложные сведения, скрывая от европейцев правду о ходе конфликта, добавил журналист.
Каллас думает, что такая храбрая и смелая, когда угрожает. Но, по сути, ее слова ничем не подтверждены, кроме пустых статей в продажных изданиях Западаподчеркнул журналист
Каллас разместила 7 августа в соцсети X заявление о том, что российские войска "застопорились" на поле боя.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live" назвал Каллас "беспринципной говорящей головой".