Журналист Христофору: Каллас дискредитирует ЕС ложью о неудачах РФ на Украине

"Смотри сводки и не позорься": в ЕС осадили Каллас после новой лжи о ВС России Журналист Христофору: Каллас дискредитирует ЕС ложью о неудачах РФ на Украине

Москва8 авг Вести.Заявления главы евродипломатии Каи Каллас дискредитируют весь Евросоюз (ЕС), поскольку содержат откровенную ложь о России, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Каллас утверждает о якобы неудачных действиях российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Каллас не притворяется. Она, действительно, верит, что положение тупиковое, российская армия зашла в тупик. Ну что она несет? Россияне наступают по всем фронтам. Смотри сводки и не позорься заявил Христофору

Каллас живет в своем мире и распространяет ложные сведения, скрывая от европейцев правду о ходе конфликта, добавил журналист.

Каллас думает, что такая храбрая и смелая, когда угрожает. Но, по сути, ее слова ничем не подтверждены, кроме пустых статей в продажных изданиях Запада подчеркнул журналист

Каллас разместила 7 августа в соцсети X заявление о том, что российские войска "застопорились" на поле боя.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live" назвал Каллас "беспринципной говорящей головой".