Москва26 июл Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас, высказавшаяся после ударов по выставке БПЛА под Киевом, является беспринципной говорящей головой. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ранее Каллас пригрозила вызвать и. о. постпреда России после ударов по Киевской области.

При этом, обратил внимание Мирошник, Каллас никак не отреагирвоала на атаки ВСУ по турбазе в Запорожье

Присутствует подход двойных стандартов. Таких людей, как Кая Каллас набирали на эти должности и назначали исключительно из-за присущего цинизма. Они доказали, что могут переворачивать, перевирать все, они могут на белое говорить черное. И могут не видеть смерти и ранения детей России. И они могут из мухи раздувать слона, если есть необходимость поднять информационную волну и начать обвинять Россию во всех смертных грехах отметил дипломат

При этом, уточнил Мирошник, непосредственно сама Калла не принимает никаких решений, она лишь выступает говорящей головой.

Понятно, что Кая Калас никаких решений не принимает, она является говорящей головой без принципов, то есть беспринципной говорящей головой, которой совершенно не нужна реальность. Есть только установки, есть методички, по которым она поет, по тем нотам, которые ей спустили добавил Мирошник

Ранее МИД России на фоне атак Киева на запорожскую турбазу призвал мировое сообщество не замалчивать преступления киевского режима.