Москва25 июлВести.МИД России на фоне атак Киева на запорожскую турбазу призвал мировое сообщество не замалчивать преступления киевского режима.
В ночь на субботу при атаках на турбазу в запорожском поселке Кирилловка погибли 12 человек, включая четырех детей, ранены 19 человек. В Кирове также есть погибшие при ракетном ударе по предприятию в пятницу.
В МИД России решительно осудили бесчеловечные преступления.
Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областяхговорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Российский МИД отмечает, что игнорирование действий ВСУ означает их молчаливое одобрение и подталкивание к совершению новых преступлений, которые ведут к гражданским жертвам и на Украине.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что Россия доведет до мировой общественности доказательства теракта ВСУ в Кирилловке.