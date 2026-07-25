МИД России призвал страны не замалчивать преступления ВСУ после атаки на турбазу

МИД РФ после ударов по Кирилловке призвал страны не замалчивать преступления ВСУ МИД России призвал страны не замалчивать преступления ВСУ после атаки на турбазу

Москва25 июл Вести.МИД России на фоне атак Киева на запорожскую турбазу призвал мировое сообщество не замалчивать преступления киевского режима.

В ночь на субботу при атаках на турбазу в запорожском поселке Кирилловка погибли 12 человек, включая четырех детей, ранены 19 человек. В Кирове также есть погибшие при ракетном ударе по предприятию в пятницу.

В МИД России решительно осудили бесчеловечные преступления.

Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать кровавые теракты в Кировской и Запорожской областях говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Российский МИД отмечает, что игнорирование действий ВСУ означает их молчаливое одобрение и подталкивание к совершению новых преступлений, которые ведут к гражданским жертвам и на Украине.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник говорил, что Россия доведет до мировой общественности доказательства теракта ВСУ в Кирилловке.