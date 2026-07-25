Россия доведет до мировой общественности доказательства теракта ВСУ в Кирилловке Мирошник: РФ соберет доказательства атак ВСУ по турбазам для мирового сообщества

Москва25 июл Вести.Российский МИД соберет доказательную базу по атаке Киева на турбазы в Запорожской области и доведет ее до сведения всего мирового сообщества, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно знать о такой циничной и преднамеренной атаке Киева по туристическим базам.

Все материалы мы сейчас детально собираем, они обязательно будут переданы нашим представителям на международных площадках. Об этом теракте должно быть известно всей международной общественности сказал Мирошник

При атаках ВСУ по базам отдыха в Кирилловке погибли 12 мирных жителей, 19 пострадали. В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура.