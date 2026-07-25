Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области увеличилось до 11

В Запорожской области число погибших при атаке на турбазу возросло до 11 человек Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области увеличилось до 11

Москва25 июл Вести.В Запорожской области число погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины на турбазу в Кирилловке увеличилось до 11 человек, четверо их них - дети. Еще 16 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей. 11 человек погибли, среди них четверо детей написал Евгений Балицкий

По последним данным, еще восемь человек остаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Все пострадавшие размещены в больницах Запорожской области, им оказывается помощь. При необходимости будут привлечены силы Федерального центра медицины катастроф.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта. Губернатор подчеркнул, что все виновные понесут наказание. Ситуация находится на его личном контроле.