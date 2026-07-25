Поддубный об атаке по запорожской турбазе: отдавшие приказы подлежат ликвидации Поддубный: отдавшие приказы об ударе по запорожской турбазе подлежат ликвидации

Москва25 июл Вести.Те, кто отдавал приказы о террористической атаке по базе отдыха в Кирилловке Запорожской области, подлежат к ликвидации, заявил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в мессенджере Max.

Число погибших при атаке БПЛА на турбазу в запорожской Кирилловке возросло до 11 человек, четверо из них — дети. Еще 16 человек пострадали, напомнил он.

По словам военкора, атаки на гражданских в приграничье выходят за рамки боевых действий и демонстрируют агрессивную тактику с целью устрашения гражданского населения. Он подчеркнул, что объекты, где находятся гражданские лица, не являются легитимными целями, поскольку не содержат военной техники, штабов, складов, способных повлиять на оперативную обстановку.

Реакция официальных структур подчеркивает эту оценку: Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт, как целенаправленное насилие против мирных граждан. Те, кто отдает приказы на нанесение таких ударов, кто стремится сломать ощущение безопасности и заставить наших людей бояться собственной повседневности, подлежат ликвидации. Рассуждать об их судьбе незачем сообщил Поддубный

Следком РФ ранее возбудил уголовное дело по факту террористического акта.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал цель ударов ВСУ по турбазе.