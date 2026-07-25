Депутат Колесник: ВСУ бьют по туристическим базам ради запугивания Колесник назвал цель ударов ВСУ по турбазам в Запорожской области

Москва25 июл Вести.Удары Вооруженных сил Украины по туристическим базам в Запорожской области направлены на запугивание населения и попытку дестабилизировать обстановку в России. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, подобные действия Киева абсолютно бесполезны, так как Россия остается сильным государством, а цели специальной военной операции планомерно выполняются.

Колесник охарактеризовал украинское руководство как "террористическое правительство" и подчеркнул, что Москва продолжит наносить мощные удары возмездия в ответ на атаки против мирных граждан.