Колесник назвал психологическое воздействие одной из целей атак ВСУ на Туапсе Депутат Колесник: психологическое воздействие – одна из целей атак ВСУ на Туапсе

Москва1 мая Вести.Психологическое воздействие на россиян является одной из целей атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе. Об этом заявил депутат Госдумы и член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

Так он прокомментировал участившиеся удары боевиков киевского режима по российскому курортному городу. Парламентарий отметил, что ВСУ все равно на то, что там живет мирное население. Главное для Украины – вывести из строя важную инфраструктуру, которая находится в Туапсе: морской терминал, Туапсинский НПЗ и другие.

Депутат также напомнил, что Туапсе находится неподалеку от еще одного крупного курортного города – Сочи.

Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие. Поэтому тут двойная история: и военная, и нанесение урона, в том числе экологического. У них задача расшатать наше население внутри подчеркнул Колесник в разговоре с "Лентой.ру"

Однако, отметил он, атаки ВСУ имеют обратный эффект: они лишь сплачивают россиян. Собеседник издания заявил, что необходимо нанести Украине ответные удары – "стереть всю линию: склады, где находятся грузы, все логистические цепочки, подходы к их портам". Главное – не оставить Киеву вариантов для снабжения своих войск.