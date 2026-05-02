Москва2 мая Вести.Вооруженные силы Украины, ударяя по гражданским объектам, пытаются нанести как можно больше ущерба для России, заявил ИС "Вести" глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

Он показал последствия массированной атаки дронов ВСУ по Туапсе: на площади в городе после удара разрушены шахматные столы, скамейки и фасад местного кафе.

Он (противник. – Прим. ред.) не просто инфраструктуру хочет разрушить, он хочет нанести как можно больше ущерба. Здесь нет никакого оправдания. Это не война, это действительно терроризм с их стороны. Война — это когда запустили ракету или запустили куда-то по военному объекту, а это по гражданскому населению идет сказал Бойко

Также он заявил, что населению сложно привыкнуть к атакам со стороны Вооруженных сил Украины.